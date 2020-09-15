Демократизация Белоруссии: оппозиция просит денег у ЕС, в гомельских лесах тренируются неонацисты

Резерв российских правоохранительных сил, размещенный у административной границы с Белоруссией, покинул место временной дислокации и направился к местам постоянного базирования. Об этом накануне договорились президенты России и Белоруссии во время встречи в Сочи.

О создании резерва из сотрудников российских силовых структур в конце августа сообщил президент РФ Владимир Путин. Возможностью для их задействования он тогда назвал крайнее обострение ситуации внутри соседнего государства.

Тем временем белорусская оппозиция, ранее заверявшая, что не ищет никакой иностранной финансовой помощи, объявила, что все-таки будет просить 4 миллиарда долларов у Евросоюза.

Генеральная прокуратура, которую белорусский лидер Александр Лукашенко на прошлой неделе раскритиковал за бездействие, сегодня действует и предупреждает: ответственность за вывод на уличные протесты детей может быть самая жесткая, вплоть до лишения родительских прав.

Факты нападения на сотрудников милиции скрупулезно документируются и тщательно расследуются. Каждый день всплывают новые – по итогам минувших дней протеста. Сотрудников милиции обливают какими-то жидкостями, распыляют в лицо газ из баллончиков – это уже не первый случай, спецтранспорт атакуют ногами, дубинками и велосипедами. Но один из лидеров оппозиции Светлана Тихановская в газете Washington Post, где ей отвели целую полосу, рассказывает о том, как студенты и рабочие выходят на мирные протесты – за нее, якобы законного президента.

"Мы как нация прошли точку невозврата. У Лукашенко нет будущего как у лидера этой страны. Это только вопрос времени, когда он лишится власти", – заявила Тихановская.

Нейтралитет, который так подчеркивали оппозиционные кандидаты – "мы и не с Россией, и не с Западом, а сами по себе", – рушится. Оппозиционер Павел Латушко, в прошлом не кто-нибудь, а министр культуры, даже слова "Россия" не произносит, для него это – цитата – "какая-то восточная страна".

"Мы ожидаем от Евросоюза фактически план действий по поддержке демократизации Белоруссии с точки зрения того исторического момента, когда мы встанем действительно на путь строительства демократической Белоруссии. Здесь должен быть пакет мер, не вот эти 1,5 миллиарда долларов, которые предложила восточная страна, а реальной финансовой помощи для стабилизации экономической ситуации в пределах 3-4 миллиардов", – сказал Латушко.

Из страны, куда Запад вложил немало средств, пришли два вроде бы противоположных сигнала. Президент Украины Владимир Зеленский заявил о недопустимости вмешательства во внутренние дела Белоруссии, а Верховная рада подавляющим большинством голосов отказалась признавать прошедшие в республике выборы и поддержала европейские санкции.

"Белоруссия не должна стать второй Украиной", – не раз заявляли европейские чиновники. И при этом сами же заговариваются, выступая с официальных трибун.

"Лукашенко не является легитимным президентом Украины для нас... Простите, Белоруссии", – подчеркнул верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Бежавшая из страны оппозиция любые реплики Евросоюза поддерживает, продолжая путешествовать по Старому Свету. Ковалькова в Стокгольме, Латушко в Варшаве, Тихановская – в Вильнюсе. В Литве и чета Цепкало, грозящая Лукашенко Гаагским трибуналом.

И даже некий бывший руководитель стачкома на "Беларуськалии" по фамилии Сандрос тоже бежал – и тоже в Литву.

- Почему, по вашим оценкам, не вышло этой масштабной забастовки, когда все предприятия бы в стране остановились?

- Люди все-таки повязаны по рукам и ногам этими хорошими зарплатами, относительно наилучшим соцпакетом и коллективным договором, который есть у нас есть на предприятии.

По словам Глеба Сандроса, который полон решимости командовать забастовкой из Литвы, верность стачечному движению на предприятии сохранили только 23 человека.

Тем временем в Гомельских лесах появились некие лесные братья. Здесь, в заброшенных постройках, они проводили тренировки – стреляли, взрывали, метали бутылки с зажигательной смесью. Прямо во время очередной тренировки задержаны шесть активных участников. Пистолеты и автоматы у них были страйкбольные, а взрывчатка реальная. Среди задержанных, сообщают в МВД, люди с неонацистскими взглядами.

А российские сотрудники правоохранительных органов, находившиеся в резерве на белорусско-российской границе, 15 сентября начали покидать места временного размещения. Лидеры государств, встречавшиеся накануне в Сочи, договорились, что подразделения вернутся в районы постоянной дислокации.