Тихановская порассуждала о Путине

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что Владимир Путин поддерживает Александра Лукашенко, но "не очень активно". Об этом она заявила в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По ее мнению, российский лидер занял выжидательную позицию. Она попросила Россию и другие страны уважать суверенитет Белоруссии. Также она сказала, что не имеет смысла вводить войска, так как в стране проходят мирные выступления против одного человека.

"Все, что происходит внутри нашей страны, не касается наших соседей. Мы хотим решить все сами, без вмешательства", – подчеркнула Тихановская.

Также она сказала, что очень любит свою страну и хочет вернуться назад. Но пока она не чувствует себя там в безопасности, поэтому вынуждена находиться в чужой стране. Она вернется в Белоруссию, как только почувствует себя в безопасности.

Массовые акции протеста начались в Белоруссии после того, как на выборах победил Александр Лукашенко. Оппозиция не согласилась с результатами голосования. В первые дни акций протеста были задержаны около 7 тысяч человек, затем большая часть была освобождена. В последние дни задержания возобновились. Светлана Тихановская переехала в Литву.

Лукашенко считает, что митинги и беспорядки руководятся и поддерживаются из других стран – Польши, Чехии, Литвы и Украины. Но в Белоруссии, по его мнению, нет причин для цветной революции.