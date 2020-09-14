Светлана Тихановская обратилась к Владимиру Путину

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину. Об этом сообщает телеграм-канал "Пул Первой".

По словам Тихановской, все договоры, подписанные "нелегитимным Лукашенко", будут пересмотрены новой властью.

"Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы", – заявила Тихановская.

Также она сожалеет о том, что президент России решил "вести диалог с узурпатором, а не с белорусским народом”, который отказал Лукашенко в доверии и поддержке.

Встреча Путина и Лукашенко состоится в понедельник в Сочи. Белорусский лидер уже прилетел туда. Переговоры пройдут в формате "один на один", подписание договоров не планируется.

Массовые акции протеста начались после оглашения результатов выборов в Белоруссии. На них победил Александр Лукашенко. Оппозиция с такими итогами не согласилась. Тихановская уехала в Литву, так как, по ее словам, в Белоруссии ей находиться небезопасно. Она вернется обратно, как только почувствует себя в безопасности.