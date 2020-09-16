Шойгу приехал в Минск обсудить военное сотрудничество

В Минск приехала делегация министерства обороны России во главе с министром Сергеем Шойгу прибыла. Цель рабочего визита – обсуждение вопросов военного сотрудничества России и Белоруссии.

Сейчас в Белоруссии проходят совместные учения "Славянское братство – 2020". Накануне для участия в маневрах в республику прибыли подразделения 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ РФ, сообщает "Интерфакс". Всего Россия направила около 300 военнослужащих и около 70 единиц техники. В Минобороны РФ особо отметили, что учения не направлены против других стран.

Также 12-16 октября в Белоруссии пройдут учения миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности. На маневрах "Нерушимое братство – 2020" будут отработаны подготовка и ведение миротворческой операции.

14 сентября в Сочи состоялась встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Путин заявил, что Россия и Белоруссия продолжат сотрудничество в военной сфере, прежде всего имеются в виду оборонные предприятия. В свою очередь Лукашенко отметил, что у Москвы и Минска могут быть разногласия по различным вопросам, но только не по теме обороны и безопасности. Также на переговорах было решено, что Белоруссии будет предоставлен кредит в полтора миллиарда долларов.