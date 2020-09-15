Россия распускает резерв силовиков, созданный для Белоруссии

Группа сотрудников силовых ведомств, которая была создана для помощи Белоруссии, расформирована и отправляется в места постоянной дислокации. Это решение было принято после встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко в Сочи, пишет агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

Напомним, резерв из полиции и Росгвардии был создан на границе с Белоруссией по просьбе главы Республики. Его могли использовать, если бы ситуация вышла из-под контроля: протестующие начали громить магазины и банки, поджигать машины, захватывать административные объекты.

Также в ходе переговоров Путина и Лукашенко было принято решение о выделении Белоруссии кредита в размере 1,5 миллиарда долларов.

9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По мнению оппозиции, выборы были фальсифицированы: в ряде белорусских городов прошли массовые акции протеста.