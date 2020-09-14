Российские силовики отозваны с белорусской границы

Резерв российских силовых структур, созданный близ границы с Белоруссией, будет снят и направлен в места постоянной дислокации.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он рассказал, что такое решение было принято в Сочи на встрече руководителей РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Ранее сообщалось о том, что на встрече была достигнута договоренность о том, что Москва выделит Минску кредит в 1,5 миллиона долларов, часть из которого пойдет на рефинансирование прежних долгов.

Кроме того, президенты России и Белоруссии поручили подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между двумя странами.

27 августа Путин сообщил о том, что Лукашенко попросил его сформировать определенный резерв сотрудников силовых структур РФ на границе с Белоруссией, подчеркнув при этом, что резерв не будет использован до тех пор, пока ситуация в республике не выйдет из-под контроля белорусской полиции.