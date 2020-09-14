Песков рассказал, что Путин обсуждал с Лукашенко с глазу на глаз

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы обсуждали президент России Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко на переговорах в Сочи. В частности, президент Белоруссии сообщил о намерении создать рабочую структуру по изменению конституции страны.

"Президент Лукашенко подтвердил свое намерение идти по пути изменения конституции, сообщил о намерении организовать соответствующую рабочую структуру и запустить этот полноформатный процесс конституционных изменений", – цитирует Пескова ТАСС.

По его словам, и в Москве, и в Минске полагают, что ни Россия, ни Европа не должны вмешиваться в конституционную реформу в Белоруссии.

Также Песков прокомментировал сообщение о том, что Россия выделит Белоруссии кредит – полтора миллиарда долларов. По его словам, часть этих средств должна пойти на рефинансирование прежних долгов.

Кроме того, по словам Пескова, президенты двух стран поручили подготовить предложения по восстановлению транспортного сообщения между Россией и Белоруссией.

Еще одной темой обсуждения стало сотрудничество в борьбе с коронавирусом.

"Отдельно остановились на участии Белоруссии в третьем этапе тестирования российской вакцины "Спутник V", – сказал Песков. – Путиным были даны соответствующие указания по подготовки первой партии поставок, которые будут предназначаться для Белоруссии".

Что президенты не обсуждали – так это создание совместных предприятий. Об этом говорить пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ. Также не обсуждалась тема размещения в Белоруссии российской военной техники. На повестке переговоров были только совместные военные учения.

"Они будут проводиться", – подтвердил Песков.

Официальный представитель Кремля подчеркнул: в Москве Лукашенко признают легитимно избранным президентом Белоруссии, а народ этой страны считают братским – в этом смысле Москва не делает разницы между теми, кто поддерживает Лукашенко, и теми, кто настроен против.

Как сообщалось ранее, встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко длилась более четырех часов. Президенты беседовали наедине и общения с прессой не планировали.