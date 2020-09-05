Вакцина работает, побочные эффекты минимальны: вслед за The Lancet о "Спутнике-V" заговорил весь мир

Одна из главных новостей, которую обсуждают СМИ во всем мире – российская вакцина от коронавируса COVID-19 "Спутник-V". А точнее – публикация о ней в авторитетном международном научном журнале The Lancet, который признал результаты первых двух этапов клинических испытаний невероятно успешными.

Эта публикация вызвала сильнейший резонанс! После нее о российской вакцине "Спутник-V" говорит уже весь мир! Причем – в позитивном ключе: спорить с авторитетнейшим международным научным журналом The Lancet по крайней мере глупо.

Американская New York Times тут же заговорила о том, что российские ученые добились невероятных результатов: вакцина дает лишь слабые побочные эффекты. "В небольшой группе добровольцев ученые обнаружили, что вакцина производит умеренный уровень антител против коронавируса, вызывая при этом лишь слабые побочные эффекты", – пишет издание.

Этот же аспект отметила компания United Press International, напомнив, что "Спутник-V" испытали на себе люди разных возрастных категорий: "Британский медицинский журнал The Lancet опубликовал предварительные данные, которые показывают, что вакцина "Спутник-V" не вызвала серьезных побочных эффектов у 76 взрослых, участвовавших в испытаниях препарата".

Агентство Bloomberg пишет об огромном потенциале российского препарата, который уже опробовали на себе и медики, и добровольцы. "По оценке экспертов, российская вакцина против коронавируса продемонстрировала свой потенциал", – сообщает агентство.

Более сдержанная реакция – на CNN. Однако с резкой критикой выступать не осмелились и предоставили слово главному редактору The Lancet. "Мы можем сказать, что результаты испытаний новой российской вакцины обнадеживающие. Но, конечно, нужно дождаться полного окончания исследований, – отметил Ричард Хортон, главный редактор журнала The Lancet. – Чтобы быть абсолютно уверенными, что наши выводы не преждевременны. Но уже сейчас можно сказать, что она работает. Антитела вырабатываются, побочные эффекты минимальны".

Об обнадеживающих результатах исследований и теоретических преимуществах российской вакцины над остальными говорит и CNN Philippines. "Использование двух аденовирусных векторов дает российской вакцине теоретическое преимущество. Исследования обнадеживают", – отмечает автор материала, озаглавленного "Российская вакцина от COVID-19 вызвала имунный ответ".

С осторожным, но все же оптимизмом о "Спутнике-V" пишет американская The Daily Beast. Издание обращает внимание на стопроцентный результат по выработке антител. "Потенциальная российская вакцина против COVID-19 обеспечивает сильный ответ антител и, по-видимому, не вызывает серьезных негативных побочных эффектов", – признает издание.

С восторгом отзываются о российском препарате в министерстве здравоохранения Греции. Там с нетерпением ждут третьего этапа испытаний вакцины. А греческий университет Петри назвал ее "очень хорошей". "На российскую вакцину очень хороший имунный ответ, почти 100%, – отмечает Хараламбос Гогос, член экспертного комитета минздрава Греции. – Мы, конечно, ждем третьего этапа испытаний, теперь у нас есть данные по этапам 1 и 2, которые очень хорошие".

СМИ Объединенных Арабских Эмиратов пестрят радостными заголовками: "Хорошие новости о российской вакцине – она работает!"

Не заставила себя ждать и реакция из Индии. Там не скрывают восторга по поводу эффективности и безопасности российского препарата. "Исследования показали, что российская вакцина безопасна, хорошо переносима и не вызывает побочных эффектов у взрослых здоровых добровольцев", – отмечают СМИ.

А на американском SNBC решили не просто процитировать публикацию из журнала The Lancet и высказать свое мнение, но и пообщаться напрямую с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кириллом Дмитриевым.

"Результаты испытаний очень хорошие, – сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. – Вакцина помогает организму выделять антитела, иммунитет реагируют в ста процентах случаев. Мы продолжаем испытания, будем сотрудничать со многими странами. В том числе – ОАЭ, Саудовской Аравией, Филиппинами, Индией. Конечно же, наша вакцина будет доступна не только в России, мы рады поделиться с миром".

Для многих стран вакцина "Спутник V" – главная надежда на победу в борьбе с вирусом. Число зараженных COVID-19 в мире превысило 26,5 миллионов. И российский препарат "подоспел" как нельзя вовремя, отмечают медики.