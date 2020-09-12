В Университете Джонса Хопкинса высоко оценили российский "Спутник V"

Высокую оценку препарату от COVID-19 дал эпидемиолог из Университета Джонса Хопкинса Наор Бар-Зеев. Рецензент провел экспертную оценку данных о вакцине. По словам ученого, исследователи представили даже больше подробностей, чем требовалось для обзора и предоставили ответы на все вопросы. Причин сомневаться в достоверности информации о российской вакцине нет, заключает Наор бар-Зеев.

Свои выводы ученый опубликовал под статьей о российской вакцине в журнале научного медицинского сообщества The Lancet. Однако позднее в адрес главного редактора пришло письмо от медиков, считающих опубликованные данные "крайне маловероятными". Журнал пригласил авторов исследования ответить на вопросы, поднятые в открытом письме.

Разработавший вакцину институт отверг необоснованную критику. "Опубликованные результаты являются достоверными и точными и были изучены пятью рецензентами", — говорится в ответе заместителя директора института Дениса Логунова. По результатам клинического исследования российская вакцина показала хороший профиль безопасности и вызывала стойкий иммунный ответ у всех участников (76 добровольцев). Сейчас препарат проходит пострегистрационное испытание, к участию в котором планируется до 40 тысяч участников, пояснили российские разработчики.

Ранее сообщалось, что российская вакцина уже отгружена в регионы.