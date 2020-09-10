Создатели "Спутника V" ответили на вопросы ведущего журнала Lancet

Международный научный журнал Lancet задал ряд вопросов создателям российской вакцины против коронавируса "Спутник V". Представители Центра имени Гамалеи, создавшие вакцину, уже на них ответили, сообщил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

"По нашим данным, разработчики вакцины "Спутник V" из института Гамалеи уже направили развернутые ответы редактору журнала Lancet", – цитирует Кузнецова РИА Новости.

Ранее авторитетное научное издание опубликовало результаты двух этапов клинических испытаний российской вакцины. После этого ряд зарубежных ученых выступили с открытым письмом, в котором выразили сомнения насчет "Спутника V".

Российская вакцина стала первым в мире препаратом для профилактики коронавирусом. Минздрав зарегистрировал ее 11 августа, позже стало известно, что вакцина поступила в гражданский оборот. 9 сентября стартовала третья фаза испытаний вакцины. В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев.