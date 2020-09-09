Минздрав: 31 тысяча добровольцев набрана для участия в исследовании "Спутника V"

В России началась маркировка вакцины против коронавируса "Спутник V". Как рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, это позволит отследить путь каждой упаковки препарата.

Маркировку будут наносить отдельно на каждый из компонентов вакцины, расфасованные в отдельные потребительские упаковки. Каждому компоненту присваивается GTIN – международный код учета логистических единиц.

По словам министра, в среду, 9 сентября, стартует третья фаза клинических испытаний вакцины. В ней должны участвовать 40 тысяч добровольцев, и 31 тысяча из них уже набрана. Это число желающих набралось всего за 10 дней.

"Параллельно разработан новый формат наблюдения, в том числе мобильное приложение, которое позволит уже установить прямой контакт пациента и разработчика вакцины", – цитирует Мурашко ТАСС. Министр добавил, что это первый в своем роде опыт в мире.

Тем временем заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила о начале вакцинации москвичей. Первые жители столицы уже получили вакцину.

"В рамках пострегистрационного исследования в Москве стартовала вакцинация против COVID-19 первых жителей, – сказала Ракова. – Это позволит нам приблизить момент, когда вакцина станет доступна для каждого".

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину против коронавируса, которая получила название "Спутник V" (Гам-КОВИД-Вак). Препарат разработал Центр имени Гамалеи. Вакцина прошла клинические испытания в июне-июле. 15 августа Минздрав сообщили о начале производства препарата. 8 сентября стало известно, что первая партия вакцины выпущена в гражданский оборот.