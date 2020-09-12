Первая партия вакцины Sputnik V направлена ​​в регионы России

Первая партия отечественной вакцины против коронавируса COVID-19 "Спутник V" отправлена ​​из Москвы в российские регионы. Об этом сообщает Минздрав России.

Первая поставка – пробная: с ее помощью специалисты намерены отработать цепочки доставки вакцины в субъекты РФ, а также организацию вакцинации граждан, входящих в группу повышенного риска.

Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса; это произошло в начале августа 2020 года. Препарат был разработан Центром имени Гамалеи.

9 сентября стартовала третья фаза испытаний вакцины. В исследовании примут участие 40 тысяч добровольцев.