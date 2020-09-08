Минздрав: первая партия вакцины от коронавируса выпущена в гражданский оборот

Первая партия вакцины от коронавируса COVID-19, которая была разработана центром имени Гамалеи, выпущена в гражданский оборот. В ближайшее время препарат поступит в регионы. Об этом сообщает телеканал "Россия 24" со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

11 августа Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса нового типа. Препарат назвали "Спутник V". Первый и второй этапы клинических испытаний прошли в июне и июле. Сейчас идет третий – пострегистрационный. Участие в нем примут 40 тысяч добровольцев.