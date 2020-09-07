Вакцинация добровольцев "Спутником V" начнется на этой неделе

В понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинировать первых добровольцев, принимающих участие в третьем пострегистрационном этапе исследования вакцины от коронавируса "Спутник V", начнут на текущей неделе.

Он отметил, что начало первых поставок вакцины в регионы России запланированы на следующую неделю.

Министр ранее сообщал, что на этом этапе важна вакцинация населения из групп риска, а также медиков и учителей, передает ТАСС.

По словам министра, пока рано говорить о том, что ситуация с пандемией коронавируса в РФ успокоилась.

"Говорить о том, что сегодня все успокоилось, рано", – сказал Мурашко, демонстрируя на конкурсе "Лидеры России" график появления новых случаев заболевания COVID-19.

Он напомнил также о необходимости прививаться от гриппа, чтобы избежать "наложения с коронавирусом", и в больницах не было ситуаций, когда пациент с гриппом оказывается в одной палате с больным коронавирусной инфекцией.