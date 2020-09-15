Мурашко рассказал о жалобах вакцинированных добровольцев

Глава Минздрава России рассказал о том, как чувствуют себя добровольцы, получившие прививку от коронавируса в рамках пострегистрационных испытаний российской вакцины "Спутник V".

Михаил Мурашко сообщил, что всего привито уже больше 300 человек, из них у примерно 14 процентов есть небольшие жалобы на температуру, слабость и боли в мышцах.

Министр отметил, что эти осложнения – прогнозируемые и, "как правило, в течение суток, максимум полутора, нивелируются", передает ТАСС.

Он напомнил, что данная вакцина прошла ряд клинических и доклинических испытаний и была разработана на платформе, которая ранее уже использовалась для создания вакцин, так что можно "спокойно говорить о безопасности этого препарата".

Но любой лекарственный препарат, который выходит в широкое применение, должен получить более детальные данные о его применении уже у большого количества пациентов с разными диагнозами и с разными состояниями иммунитета, добавил Мурашко.

Ранее известный доктор и ведущий телеканала "Россия 1" Александр Мясников в интервью Вестям.Ru рассказал о вакцинах-пустышках и группах плацебо, а также о том, как он чувствует себя после прививки от коронавируса.