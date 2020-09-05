Против российской вакцины ведут информационную войну

Первая партия вакцины против коронавируса поступила в три московские поликлиники. Также на этой неделе в авторитетном медицинском журнале "Ланцет" были опубликованы результаты первых двух фаз испытаний "Спутника", подтверждающие его безопасность для людей и эффективность в выработке антител к COVID-19. Однако в то же время на западе развернулась настоящая информационная война против российской вакцины.

Это можно назвать проявлением нездоровой конкуренции – критика в адрес российской вакцины в основном исходила от американских фармкомпаний, которые тоже занимаются разработкой противокоронавирусных вакцин, но пока не смогли добиться таких результатов.

Эксперты считают, что это вопрос денег и престижа. Тот, кто первым разработает вакцину, получает шансы на значительные прибыли с ее продаж по всему миру. И американские компании рассчитывали получить лавры первооткрывателя, а сейчас не остается ничего, кроме попыток очернить уже зарегистрированную российскую вакцину.

"Мы получили рабочую вакцину от коронавируса, которая уже была протестирована на тысяче людей, а система аденовируса человека протестирована десятилетиями на миллионах людей. С другой стороны, это западные вакцины, основанные на аденовирусе обезьяны, на мРНК, которые никогда не тестировались долгосрочно. Никто не знает, какие последствия на рак, на фертильность эти вакцины могут иметь. Мы надеемся, что этих эффектов нет, но никто на это не может дать ответ. Это большая уязвимость западных вакцин. И именно поэтому Запад так сильно атакует российскую вакцину", – считает Кирилл Дмитриев, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций.

Прежде всего, нападкам подвергалась эффективность и безопасность вакцины. Так, в американском университете Джона Хопкинса выразили скепсис в отношении использования вектора аденовируса 5-го типа. По их мнению, он довольно распространен, поэтому у людей могут быть антитела к нему. А это, в свою очередь, снижает эффективность самой вакцины. Однако в своих рассуждениях американские коллеги умолчали о том, что российская вакцина двухвекторная, и помимо аденовируса 5-го типа в ней используется еще один, менее распространенный, штамм аденовируса человека.

Точки над i расставила статья, опубликованная в авторитетном медицинском журнале "Ланцет". В ней были представлены результаты первых двух фаз испытаний российской вакцины от коронавируса.

"В опубликованном исследовании мы показали, что наличие предсуществующего иммунного ответа к аденовирусным векторам не влияет на эффективность вакцинации нашим препаратом, наша вакцина основана на гетерологичной, двукратной вакцинации, когда для первичной и для вторичной иммунизации используются различные аденовирусные векторы. Такой подход позволил преодолеть возможное влияние на эффективность иммунизации", – подчеркнула Инна Должикова, заведующая лабораторией Государственной коллекции вирусов НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи, кандидат биологических наук.

Вакцина показала хороший иммунный ответ в ходе испытаний. Количество антител после прививки в полтора раза выше, чем у человека, который переболел COVID-19. И эти результаты лучше, чем у зарубежных тестовых аналогов вакцины.

В отличие от США многие страны мира проявляют большой интерес к уникальной разработке Центра имени Гамалеи. Например, Индия, Бразилия и Куба могут стать международными хабами по производству российских вакцин.