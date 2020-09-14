В Сочи завершились четырехчасовые переговоры Путина и Лукашенко

В Сочи завершились переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Они длились более четырех часов, передает телеканал "Россия 24".

Лидеры государств беседовали в закрытом формате и общаться со СМИ не планировали. Впрочем, некоторые заявления все же прозвучали: они касались экономического сотрудничества и политической обстановки в Белоруссии.

Путин, в частности, заявил, что Россия остается приверженной всем существующим договоренностям с Белоруссией. Лукашенко в свою очередь выразил благодарность Путину и всем россиянам за поддержку республики после президентских выборов.

Как отмечает ТАСС, Лукашенко – единственный из мировых лидеров, с кем российский президент лично общается в период пандемии коронавируса.

Помимо прочего, это первый визит Лукашенко в Россию после президентских выборов в Белоруссии, состоявшихся 9 августа.