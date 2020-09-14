Лукашенко вылетел в Сочи на встречу с Путиным

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вылетел в Сочи. В понедельник там пройдет встреча лидеров России и Белоруссии.

Визит в Россию станет первой зарубежной поездкой Лукашенко после прошедших 9 августа президентских выборов.

Ни подписания документов, ни совместной пресс-конференции по итогам встречи не запланировано, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля отметил, что "визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия".

Как сообщает БелТА, переговоры пройдут в формате "один на один". Президенты обсудят состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества, союзные отношения и ситуацию в регионе.

После выборов, с результатами которых оппозиция не согласилась, в Белоруссии начались массовые протестные акции. Они продолжаются уже больше месяца. Митинги подавляются силовиками. Во время последней акции, по данным МВД страны, были задержаны 400 человек.