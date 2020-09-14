В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Переговоры президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко начались в Сочи. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Это уже третья встреча президентов двух стран за четыре месяца. В последний раз Путин и Лукашенко вместе открывали мемориал советскому солдату 30 июня во Ржеве. На встрече будут обсуждаться основные вопросы развития отношений двух стран, а также интеграционные процессы в рамках Союзного государства.

Переговоры проходят в формате "один на один". Подписания документов, а также итоговой пресс-конференции не запланировано. Кремль проинформирует о результатах переговоров.

Лукашенко заявил ранее, что рассчитывает на встрече с Путиным поставить "жирную точку" в реализации договоренностей, достигнутых ранее премьерами двух стран, в частности, в сфере поставок энергоносителей.