Песков прояснил детали встречи Путина с Лукашенко

В Сочи на переговоры с Владимиром Путиным прибыл Александр Лукашенко. Как сообщалось ранее, переговоры президентов России и Белоруссии будут проходить "один на один" – в закрытом формате, без прессы, подписания каких-либо документов по итогам встречи и пресс-конференции не планируется.

К ним уже все готово. Начнутся переговоры в районе 14 часов по московскому времени. Как сообщил ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, ограничений по времени для них не установлено.

В Кремле отметили, что "визит важный, особенно с учетом тех дней, которые переживает Белоруссия".

На фоне последних событий в Белоруссии за переговорами Путина и Лукашенко с особым интересом будут следить в США и в Европе.

Ждут от этого двустороннего саммита в первую очередь решений по вопросу энергоносителей и оценок Москвой политической ситуации в Белоруссии, передает "Россия 24".

Александр Лукашенко – единственный зарубежный руководитель, с которым Владимир Путин с момента начала пандемии коронавируса общается лично. Это будет уже третья их встреча за четыре месяца.