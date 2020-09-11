Озвучена дата визита Александра Лукашенко в Москву

Кремль подтверждает визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию 14 сентября, подписания документов по итогам его встречи с президентом РФ Владимиром Путиным не планируется.

Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, приезд Лукашенко пройдет в рамках рабочего визита.

Ранее, на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным президент Белоруссии сообщил, что между Минском и Москвой идут активные переговоры и обе стороны сильно продвинулись в решении чувствительных моментов​​​.

При этом Лукашенко подчеркнул, что хочет во время встречи с Путиным расставить точки над i по наболевшим вопросам отношений между Белоруссией и Россией.