Президент Белоруссии прилетел в Сочи расставить все точки над "i"

Александр Лукашенко прибыл в Сочи. Там состоятся переговоры президентов Белоруссии и России.

По данным агентства БелТА, переговоры президентов пройдут в формате "один на один".

Это первая зарубежная поездка главы белорусского государства после выборов 9 августа, по итогам которых в Белоруссии начались массовые протесты.

Визиту Лукашенко в Россию и его встрече с Владимиром Путиным предшествовала интенсивная подготовка: главы двух стран шесть раз в течение августа говорили по телефону, 3 сентября Минск посетил премьер России Михаил Мишустин, а за день до этого в Москву приезжал глава белорусского МИДа Владимир Макей.

Также стороны обсуждали совместные вопросы в сферах энергетики, транспорта и другие.

Детальный обмен мнениями о предстоящих переговорах состоялся у Владиимира Путина на регулярном совещании с постоянными членами Совбеза РФ 11 сентября.

Как сообщила пресс-служба Кремля, на переговорах Путина и Лукашенко в Сочи будут обсуждаться ключевые вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений стратегического партнерства и союзничества, передает ТАСС.

При этом подписания каких-либо документов по итогам встречи не планируется, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Александр Лукашенко ранее сообщил, что во время переговоров с Владимиром Путиным планируется окончательно расставить все точки над "i" по темам, которые наиболее чувствительны и болезненны для двух государств.