Отношения России и Белоруссии – главная тема встречи Путина и Лукашенко в Сочи

В России сегодня ждут президента Белоруссии. Планируется, что Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудят в Сочи отношения двух стран. Встреча пройдет на фоне непростой ситуации в Минске, где накануне вновь прошел марш несогласных.

Протесты длятся более месяца. Они начались сразу после выборов президента Белоруссии, напоминает телеканал "Россия 24". Оппозиция итоги голосования не признает.

Во время последней акции, по данным МВД страны, задержали еще 400 человек. Шествия состоялись также в Гродно, Могилёве и Бресте. В Витебске, как сообщили правоохранители, протестующие повредили три автомобиля.