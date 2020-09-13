МВД Белоруссии подтвердило стрельбу в Минске и подсчитало задержанных

В ходе протестной акции сторонников оппозиции в Минске в воскресенье, 13 сентября, один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

По сообщению МВД Белоруссии, это было сделано, чтобы пресечь незаконные действия: сотрудники милиции задерживали несколько активных участников на проспекте Победителей, а другие демонстранты, не менее 100 человек, пытались их отбить.

В воскресенье в разных районах Минска были задержаны более 400 человек, пишет "Интерфакс". Между тем, по данным РИА Новости, в районе метро "Пушкинская" задержания продолжаются.

Как заявила пресс-секретарь столичного ГУВД Наталья Ганусевич, в ходе воскресных акций никто не погиб и не пострадал.

С проспекта Победителей, где находится Дворец независимости (резиденция президента Александра Лукашенко), а также поворот к поселку Дрозды, где живут высокопоставленные чиновники, отвели военную и милицейскую технику.

Все станции метро в центре Минска, которые днем были закрыты, к вечеру открылись на вход и выход. Метрополитен работает в штатном режиме. В городе восстановился доступ к мобильному интернету.

Между тем в Витебской области Белоруссии в воскресенье задержаны 18 участников уличных протестов. Пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова рассказала, что в Витебске в милицию был доставлен мужчина, который сорвал с форменного обмундирования сотрудника, охранявшего общественный порядок, жетон и видеорегистратор. А в Новополоцке в ходе столкновения протестующих с правоохранителями были повреждены три служебных машины. В Бресте для наведения порядка использовали водомет.

"Действиям участников несанкционированного массового мероприятия дается правовая оценка", — подчеркнула Чемоданова, слова которой приводит ТАСС.