"Нормальную жизнедеятельность" белорусов "восстановили" при помощи водомета

Водомет в Бресте использовался, поскольку протестующие блокировали общественный транспорт и создавали угрозу для участников дорожного движения, проинформировали в телеграм-канале МВД Белоруссии.

Во второй половине дня движение ТС на перекрестке проспект Машерова – бульвар Космонавтов было заблокировано, протестующие пели песни и водили хороводы. Для восстановления нормальной жизнедеятельности граждан был использован водомет.

Тем временем неизвестный в камуфляже и бронежилете открыл огонь недалеко от Минск-Арены. Стрелял в воздух. Люди в панике разбежались. До этого неизвестный в сопровождении четырех мужчин в штатском вышел из микроавтобуса без номеров, принадлежит ли он к силовым структурам – неизвестно, передает "Интерфакс".