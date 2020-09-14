Опубликовано полное видео разгона водометом протестующих в Бресте

Участников митинга на перекрестке в Бресте разогнали при помощи водомета.

Протестующие мгновенно и в большом количестве появились на перекрестке проспекта Машерова и бульвара Космонавтов во воскресенье, 13 сентября, в 16:40. Тремя минутами позже движение в этом месте было затруднено, а спустя еще десять минут полностью парализовано.

Около двадцати минут демонстранты махали флагами, выкрикивали лозунги, водили хороводы и пели песни, пока не подъехала милицейская машина, оборудованная водометом.

Приближение автомобиля напугало толпу — протестующие быстро разошлись в стороны, и струя воды пришлась, преимущественно, на асфальт. Полицейские неторопливо совершили круг и уехали. В 17:13 движение на перекрестке было восстановлено.

По информации пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой, в Бресте в несанкционированном массовом мероприятии приняли участие около тысячи человек. По ее словам, водомет был использован для "восстановления нормальной жизнедеятельности граждан и обеспечения безопасности дорожного движения".