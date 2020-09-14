В Белоруссии за воскресенье задержали почти 800 человек

В ходе протестных акций, прошедших в разных белорусских городах 13 сентября, были задержаны в общей сложности 774 человека, сообщает МВД республики в своем официальном Telegram-канале. В частности, в Минске были задержаны 544 митингующих. Все они останутся под стражей до рассмотрения дел об административных нарушениях в судах.

По данным МВД Белоруссии, всего в различных населенных пунктах страны 13 сентября состоялось 28 протестных акций, а общая численность участников не превысила 22 тысяч человек.

Для поддержания порядка милиционеры применяли разные методы. В частности, в Бресте против протестующих использовали водомет. А в Новополоцке активисты повредили три служебных автомобиля правоохранителей. В Минске один из милиционеров произвел предупредительный выстрел в воздух из помпового ружья.

В МВД напомнили, что оказание сопротивления или применение силы в отношении стражей порядка влекут не только административную, но и уголовную ответственность.