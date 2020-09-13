В Минске задерживают и пытаются разделить протестующих

Сторонники оппозиции движутся из разных районов Минска к площади Независимости в центре города, где в воскресенье, 13 сентября, запланирована очередная несанкционированная акция протеста. Она получила название "Марш героев".

Наиболее многочисленная группа, порядка двух тысяч человек, идет со стороны улицы Немига в направлении Дворца спорта. Люди стараются держаться вместе, дожидаются отстающих. В какой-то момент на улицу выехали несколько армейских грузовиков с сотрудниками белорусского ОМОН. Толпа протестующих рассеялась, люди забежали в расположенные поблизости кафе и торговые центры, передает РИА Новости. По предварительным данным, никого не задержали.

Между тем официальный представитель ГУВД Мингорисполкома Наталья Ганусевич сообщила, не менее десяти человек задержаны на проспекте Дзержинского в районе гостиницы "Ренессанс"; сейчас проспект перекрыт. По словам Ганусевич, это было сделано ради безопасности протестующих, которые "неуправляемой толпой выбегали на проезжую часть".

Кроме того, милиция попыталась задержать протестующих в районе Грушевки, однако те сомкнулись в колонну и взялись за руки. В результате правоохранители расселись по микроавтобусам и уехали.

Еще одна большая группа сторонников оппозиции оказалась заблокирована на пересечении проспектов Машерова и Независимости. Силовики пытаются разделить колонну. Некоторые люди убегают в направлении площади Якуба Коласа. Здесь тоже проводятся задержания.

По данным очевидцев, к настоящему моменту задержаны порядка 50 человек, пишет "Интерфакс".

Из-за протестной акции в центре Минска приостановили работу семь станций метро. Кроме того, как сообщил один из трех белорусских операторов связи А1, по требованию государственных органов с ограничениями будет работать мобильный интернет.