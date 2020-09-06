На площадь Независимости в Минске прибыли автозаки и скорые

Колонна спецтехники стянута к площади Независимости в центре Минска, сегодня здесь должен пройти митинг оппозиции. Также в центре белорусской столицы замечены машины скорой помощи и автозаки, сама площадь обнесена металлическими ограждениями, вдоль которых выставлено милицейское оцепление. Подземные переходы под площадью закрыты, сообщает ТАСС.

На въезде в город дежурят машины ГАИ, выборочно останавливая проезжающие автомобили для проверки документов. Постовые милиционеры несут службу в усиленном режиме, также на улицах замечены военнослужащие внутренних войск. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих, пишет официальный представитель МВД Белоруссии Ольга Чемоданова. В течение дня будут перекрыты проспекты города, добавила она.

Ранее представители белорусской оппозиции сообщали, что "марш единства" начнется в 14.00. Точкой сбора назвали площадь Независимости, но если подходы к ней будут заблокированы, то демонстранты соберутся в районе улицы Немига и Дворца спорта.

За участие в несанкционированных субботних санкциях задержан 91 человек, сообщает пресс-служба МВД Белоруссии. 34 из них ожидают рассмотрение дела в суде. По данным МВД, протестные акции прошли в 18 населенных пунктах, общее количество участников составило примерно 4 тысячи человек.