Студенческая акция в Минске началась с задержаний

Студенческие протесты в Минске у кинотеатра "Октябрь" на проспекте Независимости начались с задержаний. По крайней мере двоих молодых людей уже отвели в микроавтобус без номеров, сообщает tut.by.

В учебных заведениях по распоряжению министра образования Игоря Карпенко усилены меры безопасности. Причиной стали задержания студентов в Минском государственном лингвистическом университете (МГЛУ): группа учащихся спела "Марсельезу" на английском языке. Ребят задерживали грубо, администрация вуза этому не препятствовала.

Тем временем МВД Белоруссии в своем телеграм-канале отчиталось, что в пятницу был задержан 41 человек, из них 21 помещен в ИВС до суда. При этом в поддержку мира прошли 16 акций, общее число участников – более 1,5 тысячи человек. 22 протестные акции собрали тысячу человек.

Акции протеста в Белоруссии не утихают с 9 августа, со дня выборов президента