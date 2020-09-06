В центр Минска направились протестующие и бронетехника

На "Марш единства" в центре Минска стягиваются колонны протестующих. Люди с оппозиционной символикой идут из Заводского района, Новая Боровая, Сухарево, Уручье.

Проезжающие мимо машины сигналят.

Смогут ли протестующие дойти до площади Независимости, пока непонятно. У станции метро "Восток" уже начались задержания. Площади Победы, Октябрьская, Независимости заблокированы, здесь находятся силовики и спецтехника. Подходы к площади Независимости со стороны одноименного проспекта также оцеплены. Там дежурят сотрудники правоохранительных органов в шлемах-полусферах, вооруженные резиновыми дубинками и металлическими щитами.

Около резиденции президента находятся около 10 машин с бойцами спецслужб. У Дома офицеров стоят 5 автобусов силовиков.

По периметру стелы "Минск – город-герой" на проспекте Победителей установлено заграждение, передает ТАСС.

В город стягивается бронетехника. БТР в сопровождении колонны военных грузовиков. движутся в направлении центра столицы, передает "Интерфакс".