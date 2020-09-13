Минчан начали превентивно задерживать

Минские правоохранители начали задерживать людей, которые направляются в центр города на несанкционированную оппозиционную акцию. Она намечена на 14:00 (время совпадает с московским) 13 сентября.

Так, троих мужчин задержали на улице Маяковского. Они шли в сторону площади Независимости и несли оппозиционные бело-красно-белые флаги, когда возле них остановился черный микроавтобус без номеров. Из него вышли несколько мужчин в черном камуфляже и балаклавах, они отняли у мужчин флаги, уложили их на землю, а потом отвели в микроавтобус, пишет "Интерфакс".

К акции готовятся и силовики в центре Минска. Площадь Независимости обнесена металлическими ограждениями, подземные переходы под одноименным проспектом закрыты. Движение по проспекту Независимости открыто, продолжает работать общественный транспорт. Однако все проходы во дворы и выезды с проспекта блокированы людьми в камуфляже.

Оцеплена и площадь Победы. Около нее припаркованы несколько автозаков и микроавтобусов с правоохранителями. Октябрьскую площадь по периметру обнесли колючей проволокой. Три автобуса милиции стоят и у Дома офицеров.

Десятки грузовиков и автобусов с силовиками, а также водометы и прицепы с колючей проволокой припаркованы у моста в створе Московской улицы. На самом мосту дежурят усиленные наряды милиции. Проезд под ним в сторону вокзала закрыт.

Площадь вокруг музея Великой Отечественной войны рядом со стелой "Минск – город-герой" оцепили солдаты, они одеты в бронежилеты и каски, вооружены автоматами Калашникова. Парковка рядом с площадью запрещена, водителей просят проезжать мимо без остановок.

Кроме того, усилены меры безопасности у главного здания белорусского КГБ. В сквере напротив припаркованы десятки единиц спецтехники. Силовики со щитами дежурят также на улице Городской вал рядом со зданием МВД, а также на улице Володарского.