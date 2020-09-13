Минские протестующие строят баррикады, брестских разгоняют водометы

Участники несанкционированной акции протеста в центре Минска начали возведение баррикад. Они приносят на улицу Тимирязева дорожные водоналивные барьеры и прочие подручные материалы, сооружая баррикады на проезжей части. Движения транспорта по улице нет – проезжая часть заполнена протестующими, передает "Интерфакс".

Тем временем у торгового центра "Арена Сити" в Минске снова собралась большая группа протестующих, которым преградил движение ОМОН. Несколько тысяч участников протестов после разгона вновь собрались у ТЦ, от которого идет дорога в элитный поселок Дрозды.

Значительные силы ОМОНа и внутренних войск преградили протестующим движение как в сторону Дроздов, так и по проспекту Победителей. Милиция призывает собравшихся разойдись, те отвечают им, скандируя "Позор!" и "Уходите домой".

Сейчас в этом месте находится несколько сотен силовиков со спецсредствами, включая бойцов ОМОНа и служащих внутренних войск. Выстроившись в шеренгу в несколько рядов, правоохранители перекрыли движение по проспекту Победителей, передает РИА Новости.

Здесь также стоят автозаки, внедорожники, оборудованные специальными решетками спереди, призванными прокладывать путь сквозь протестующих. Также замечены кареты скорой помощи и два водомета.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии перебросило часть сил с проспекта Победителей в Минске к повороту на проезд Дрозды. До этого на оппозиционных интернет-ресурсах появились призывы поменять точку сбора и вместо традиционных подступов ко Дворцу независимости, где находится резиденция президента Лукашенко, пойти на Дрозды, где живут многие высокопоставленные чиновники.

В Бресте, где на улицы вышли сотни людей, для разгона митингующих применили водометы. Видео того, как это происходило, публикуют белорусские телеграм-каналы.