В Минске раздались предупредительные выстрелы

У оцепления рядом с элитным поселком Дрозды в Минске, где проживают высокопоставленные чиновники, раздались предупредительные выстрелы. Стрелять начали, когда одна из многотысячных колонн протестующих остановилась у оцепления, и к ней начали еще подтягиваться люди.

Омоновцы окружили первые группы протестующих. Они укладывают людей на землю и отводят в автозаки. Рядом с поселком стоят десять автозаков. Для разгона манифестантов к району стягивают усиленные наряды ОМОНа и подразделений внутренних войск, передает ТАСС.

Задержания происходят также у Крупецкого кладбища. Ориентировочно задержали более 300 человек, передает "Интерфакс".

В это же время десятки тысяч протестующих идут к резиденции избранного президента Александра Лукашенко. В этот раз они подходят к Дворцу независимости со стороны площади Государственного флага. Пока ОМОН им не препятствует.