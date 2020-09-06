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Ситуация в Белоруссии 3 часа назад

06 сентября 2020 16:17

Тысячи протестующих в белорусской столице подошли к Дворцу независимости

Фото: Еврорадио
Фото: Еврорадио

Протестный марш, насчитывающий несколько десятков тысяч человек, подошел к Дворцу независимости в Минске. Бойцы ОМОНа со щитами встали в оцепление, преградив путь протестующим к резиденции белорусского президента.

У дворца выставлено оцепление из спецтехники и бойцов ОМОН и внутренних войск​​​. Активных действий ни силовики, ни протестующие не предпринимают. Сам марш растянулся вдоль всего проспекта Независимости, сообщают очевидцы.

Вчера за участие в несанкционированных акциях были задержаны почти 90 человек. Сегодня МИД Белоруссии призвал протестующих не брать с собой детей и не использовать коляски с младенцами для перекрытия улиц.

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