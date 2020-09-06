В Минске снова начались задержания и проблемы со связью

На несанкционированных митингах в Минске задержаны около 10 человек. Несколько человек после стычки с силовиками, когда протестующие отбивали у омоновцев своих товарищей, нуждаются в медпомощи. К месту происшествия у Минского тракторного завода подъезжают скорые, передает "Интерфакс".

Проспект Независимости перекрыт, несколько сотен силовиков стоят в кордоне. На месте находятся спецтехника и водометы. Колонна протестующих повернула на улицу Ленина в сторону проспекта Победителей. Милиция им не мешает, но лозунги глушатся мощными звуковыми сигналами.

Интернет работает с перебоями. Белорусский оператор А1 сообщил в "Твиттер", что по снижена пропускная способность мобильного интернета снижена по распоряжению госорганов. Но связи нет у всех операторов, передает РИА Новости.

Ранее министерство внутренних дел Белоруссии обратилось к протестующим с рекомендацией не брать на марши и акции детей и тем более не перегораживать проезжую часть колясками с младенцами.