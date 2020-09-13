МВД Белоруссии перебросило силы в район, где живут высокие чины

МВД Белоруссии перебросило часть сил с проспекта Победителей в Минске к повороту на проезд Дрозды. Перед этим на оппозиционных интернет-ресурсах появились призывы поменять точку сбора и вместо традиционных подступов ко Дворцу независимости, где находится резиденция президента Лукашенко, прийти на Дрозды, где живут многие высокопоставленные чиновники.

Движение автомобилей по проспекту Победителей не перекрыто, но на перекрестках стоят экипажи ГАИ, передает РИА Новости. У самого поворота на Дрозды стоят автозаки и микроавтобусы без номеров. Сам проезд пока открыт – основная масса демонстрантов пока еще далеко. Невдалеке от поворота стоят машины Красного креста и скорой помощи, собираются группы зевак.

МВД Белоруссии оценивает общее число протестующих в республике в воскресенье, 13 сентября, не более чем в 3 тысячи человек. При этом в разных районах Минска в течение дня уже задержаны порядка 250 участников протестов, передает "Интерфакс".

В МВД уточняют: все задержанные использовали не зарегистрированные в установленном порядке флаги и иную символику, а также плакаты, в том числе оскорбительные. Обстановку на фоне несанкционированных акций противников Александра Лукашенко в ведомстве называют контролируемой.

Сообщается, что граждане и гости страны предупреждены об административной ответственности за участие в несанкционированных массовых мероприятиях и уголовной – за организацию массовых беспорядков.

Данные очевидцев о количестве участников воскресных протестов в Белоруссии несколько отличаются от цифр, озвученных властями. По оценке очевидцев, на несанкционированный марш оппозиции в Минске собрались 100-150 тысяч человек.