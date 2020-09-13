Стрельба в Минске: комментарий МВД

У пресс-секретаря МВД Белоруссии Ольги Чемодановой нет данных о стрельбе в районе улицы Нововиленской рядом с элитным поселком Дрозды в Минске – там силовики выставили заслон на пути колонны протестующих. По сообщениям телеграм-каналов, силовики преградили дорогу противникам президента Лукашенко, произошла словесная перепалка и в какой-то момент прозвучал предупредительный выстрел в воздух.

По словам Чемодановой, у оперативно-ситуационного штаба информации о выстрелах в районе улицы Нововиленской нет, передает РИА Новости.

Опровергла информацию об использовании оружия и официальный представитель ГУВД Минского горисполкома Наталья Ганусевич. "Ситуация остается контролируемой", – сообщила она "Интерфаксу".

В Минске проходит очередная не согласованная с властями акция противников действующего президента Белоруссии. Силовики несут службу в усиленном режиме, увеличено число нарядов и военнослужащих для обеспечения безопасности, дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД.

Ранее сообщалось, что МВД Белоруссии перебросило часть сил с проспекта Победителей в Минске к повороту на проезд Дрозды. До этого на оппозиционных интернет-ресурсах появились призывы поменять точку сбора и вместо традиционных подступов ко Дворцу независимости, где находится резиденция президента Лукашенко, пойти на Дрозды, где живут многие высокопоставленные чиновники.

Рядом с поселком стоят десять автозаков. Омоновцы окружили первые группы протестующих, людей укладывают на землю и отводят в автозаки. Для разгона манифестантов к району стягивают усиленные наряды ОМОНа и подразделений внутренних войск, передает ТАСС.