Данные о применении светошумовых гранат в Минске не подтвердились

Сообщения ряда телеграм-каналов о применении светошумовых гранат против протестующих в Белоруссии не подтвердились, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя ГУВД Минского горисполкома Наталью Ганусевич.

Ранее сообщалось о разгоне демонстрантов, подошедших к поселку Дрозды, где находятся дома высокопоставленных белорусских чиновников, с применением спецсредств. Официального подтверждения этой информации нет, сообщалось лишь об оцеплении территории поселка. А в белорусской столице сегодня вновь проходит несанкционированная акция протеста. Число ее участников, по данным наблюдателей, превысило 150 тысяч человек. Очевидцы сообщают о задержаниях участников протестов. По их утверждению, группы мужчин в бронежилетах и балаклавах задерживают протестующих с бело-красно-белой символикой, которая используется оппозицией, людей валят на землю, бьют дубинками и препровождают в микроавтобусы без номеров.

РИА Новости сообщают с места событий, что сейчас тысячи участников несанкционированной акции протеста в Минске миновали дворец Независимости — резиденцию президента Белоруссии Александра Лукашенко — и направляются в центр столицы по проспекту Победителей.