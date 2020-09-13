Источники Bloomberg порассуждали об отношении Путина к Лукашенко

Российские власти удивлены масштабностью белорусских протестов, а президент России Владимир Путин уверен, что его белорусский коллега останется на своем посту, сообщил Bloomberg, опираясь на источники, близкие к Кремлю.

В понедельник главы государств встретятся в Сочи – впервые со дня выборов президента Белоруссии.

Глава фонда "Петербургская политика" Михаил Виноградов отметил, что Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне. Экс-посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис предположил, что так Россия может превратить белорусов из дружественного народа в тот, который видит в России пособника Лукашенко и авторитаризма.

На выборах президента Лукашенко получил 80% голосов и с большим отрывом обогнал домохозяйку Светлану Тихановскую – 10%. Оппозиция такие результаты не признала. С тех пор в Белоруссии не прекращаются протестные выступления. Сегодня участники несанкционированной акции начали строительство баррикад в центре Минска.

Ранее Лукашенко назвал своего российского коллегу старшим братом, отвечая на вопрос украинского журналиста Дмитрия Гордона. При общении с представителями СМИ подчеркивал, что Россия будет следующей, если Белоруссия рухнет. Путин заявил о готовности направить силовой резерв на помощь республике, если это потребуется.