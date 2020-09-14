Путин: белорусы без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации

Белорусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране.

Как передает телеканал "Россия 24", об этом мировую общественность проинформировал президент РФ Владимир Путин в ходе встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Сочи.

Он подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы граждане Белоруссии в режиме диалога в спокойном режиме пришли бы к общему решению о том, как им жить дальше.

Вечером 9 августа 2020 года в Белоруссии начались массовые протесты, связанные с недовольством итогами президентских выборов, на которых Лукашенко получил более 80% голосов, тогда как его соперница Светлана Тихановская – чуть более 10%.

В ходе беспорядков трое человек погибли, около 7 тысяч были задержаны, сотни пострадали, в том числе, сотрудники правоохранительных органов.