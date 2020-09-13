У посольства РБ в Москве собрались сторонники и противники Лукашенко

У посольства Белоруссии в Москве вечером в воскресенье, 13 сентября, проходят сразу две несанкционированные акции: сторонников белорусской оппозиции и людей, поддерживающих президента Александра Лукашенко.

Напротив дипмиссии, расположенной на улице Маросейка, 17, стоят несколько десятков человек с бело-красно-белыми флагами оппозиционеров, плакатами с политическим лозунгами и цветами. Люди выстроились в шеренгу вдоль улицы и в знак солидарности держат в руках белую ленту.

Как сообщил один из участников этой акции, собравшиеся требуют проведения новых выборов в Белоруссии, так как голосование 9 августа было проведено с нарушениями. "В эту субботу начались задержания женщин в Минске, и это стало последней каплей", — приводит его слова "Интерфакс".

На другой стороне той же улицы стоят около 20 сторонников президента Лукашенко. Они принесли с собой флаги в цветах гвардейской ленты, СССР, а также государственные флаги Белоруссии. По словам одной из участниц этой акции, собравшиеся выступают за Союзное государство, за дружбу Белоруссии и России.

Обстановка у белорусского посольства спокойная, участники акций не вступают в конфликт. На месте дежурят полицейские патрули. Через громкоговоритель они просят собравшихся освободить Маросейку, не мешать пешеходам и движению транспорта.

Между тем в Минске, где проходила очередная протестная акция, неизвестный в камуфляже и бронежилете открыл стрельбу, а в Бресте силовики применили водометы.