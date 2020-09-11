Лидеры России и Белоруссии встретятся в Сочи 14-го

Встреча президента России Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко состоится в Сочи 14 сентября.

Белорусский лидер приедет в Россию с рабочим визитом.

Как сообщает "Россия 24", во время переговоров президенты двух стран обсудят вопросы дальнейшего развития российско-белорусских отношений, совместные проекты и перспективы продвижения интеграционных процессов в рамках Союзного государства.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что публичной станет протокольная часть начала встречи двух президентов. Ее будет транслировать телевидение. Подписание документов на встрече не планируется. Также не будет итоговой пресс-конференции. Кремль проинформирует об основных итогах переговоров.

По словам Пескова, вопросы подготовки встречи обсуждались на оперативном совещании с постоянными членами Совета безопасности РФ в пятницу.