Кремль: Россия выдала кредит Белоруссии безо всяких политических условий

Россия предоставила Белоруссии кредит на 1,5 миллиарда долларов без каких-либо политических условий, сообщили в Кремле.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, у любого кредита есть определенные коммерческие условия, связанные с его обслуживанием, передает "Интерфакс".

"Конечно же, ни о каких иных условиях речи идти не может", – заявил он, отвечая на соответствующий вопрос.

При этом представитель Кремля не стал рассказывать, есть ли у российских властей план на случай, если президент Белоруссии Александр Лукашенко не удержит власть.

"Я бы не стал заниматься такими эвентуальными рассуждениями", – указал Песков.

14 сентября в Сочи состоялась личная встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Как отметил российский лидер, белорусы должны сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся у них ситуации. Он подчеркнул, что Москва выступает за то, чтобы граждане Белоруссии в режиме диалога в спокойном режиме пришли бы к общему решению о том, как им жить дальше.

Также Владимир Путин отметил, что Россия остается самым крупным инвестором в белорусскую экономику и предоставит республике государственный кредит на 1,5 миллиарда долларов.