Псковские десантники переброшены под Брест

Подразделение 76-й псковской дивизии ВДВ России переброшено на полигон Брестский в Белоруссии. Военнослужащие принимают участие в маневрах "Славянское братство-2020", сообщает пресс-служба Министерства обороны РБ.

Белоруссию на маневрах представляет 38-я отдельная гвардейская десантно-штурмовая бригада специального назначения. Всего в "Славянском братстве-2020" задействованы 1500 солдат и офицеров, а также 150 боевых машин.

Основные задачи учений – тренировка совместный действий при контртеррористических операциях и обмен опытом. Военные уточняют, что часть маневров будет проводиться ночью: например, марш-бросок, высадка с парашютом, переправа через водную преграду.

Напомним, ранее в "Славянском братстве-2020" должны были принимать участие сербские военнослужащие, однако они отказались. 9 сентября министр обороны Республики Александр Вулин пояснил, что Евросоюз оказал беспрецедентное давление на его страну. Поэтому Сербия вынуждена отказаться от любой международной военной активности на ближайшие полгода.