Евросоюз заставил Сербию отказаться от учений с Белоруссией

Европейский союз потребовал от Сербии отказаться от совместных учений с Белоруссией. Как заявил министр обороны Республики Александр Вулин, его страна находится под страшным и незаслуженным давлением ЕС, пишет агентство ТАСС.

"От нас требуют ценой отказа от нашего европейского будущего и ценой еще большего давления на нашу политику, а также на наш народ в Косове и Метохии и Республике Сербской, отказаться от запланированных военных учений с Белоруссией", – пояснил Вулин.

В этой связи Сербия отменяет совместные маневры с РБ. Более того, в ближайший полгода Республика не будет принимать участие ни в каких международных военных мероприятиях. Будь то учения с НАТО, ОДКБ, Россией, США, КНР или ЕС.

Между тем, Белоруссия не получила от Сербии никаких уведомлений об отказе от участия в маневрах, заявили в военном ведомстве РБ.

Напомним, ранее Сербия планировала принять участие в учениях "Славянское братство-2020", которые пройдут с 10 по 15 сентября в Белоруссии.