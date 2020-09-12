Лукашенко обсудил с силовиками обстановку на западной границе

Белорусский лидер Александр Лукашенко провел совещание с силовым блоком Совбеза. Главу государства интересовали действия на западной границе в связи с учениями блока НАТО.

Нет нужды держать столько личного состава на границе, если учения в Польше и Литве закончились, это слишком дорого. Но если ситуация за месяц не изменилась, как реагировать, добавил Лукашенко, потребовав доклада от начальника Генштаба и министра обороны.

Доклада об общественно-политической ситуации в стране лидер потребовал от министра МВД, передает БелТА.

Акции протеста не стихают в Белоруссии со дня выборов. Оппозиция не признала Александра Лукашенко легитимным президентом.

Сегодня в Минске на многотысячный марш протеста вышли женщины.