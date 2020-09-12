"Женский марш" в Минске завершился, а задержания продолжились

Несогласованный белорусскими властями "женский марш" завершился в центре Минска, передает корреспондент РИА Новости с места событий. Колонны стали расходиться около 17​​​.30, дойдя до перекрестка улицы Козлова и проспекта Независимости. Завидев приближающиеся микроавтобусы без номеров, в которых находились сотрудники силовых структур Белоруссии, девушки проскандировали "До завтра!" и "До свидания!" и начали расходиться.

В Минске милиция продолжает задержания участников акций или наблюдавших за ними со стороны. Очевидцы сообщают о жестком задержании одного такого "зрителя": к перекрестку подъехал синий микроавтобус без номеров, из него выбежали силовики в балаклавах, повалили молодого человека на землю и нанесли ему несколько ударов. Он пытался сопротивляться, однако силовики потащили его к автобусу, усадили и увезли. На лице задержанного была видна кровь. Участницы акции провожали микроавтобус криками "Позор!".