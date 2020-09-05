МВД РБ отчиталось об отсутствии задержанных на "Женском марше мира"

В центре Минска завершился очередной протестный "Женский марш мира". По предварительным данным МВД Белоруссии, задержанных в ходе мероприятия не было.

Участницы акции пришли на место ее проведения, на проспект Независимости, колонной, которая начала движение от Комаровского рынка. Поблизости держались силовики в штатском, с рациями, но замечаний никому не делали. Некоторые женщины несли плакаты, цветы, бело-красно-белые флаги. Несколько человек пришли с флагами других стран.

На площади Независимости, где прошел марш, тоже присутствовали силовики в форме без опознавательных знаков. Они просили собравшихся женщин разойтись, но те не слушались.

По времени завершение акции практически совпало с началом в Красном костеле на площади Независимости вечерней службы за пострадавших на протестах людей, пишет "Интерфакс".