В Минске задержали женщин, ходивших по кругу со словами "движение – жизнь"

На несанкционированной акции в Минске произошли задержания. Милиция предупреждала протестующих, но те увещеваниям не вняли.

Женский марш начался с обхода Минской ратуши по кругу. Женщины пошли со словами: "мы гуляем", "движение – жизнь", по дороге к ним присоединились другие протестующие. Таким образом число участниц приблизилось к 1 тысяче, onliner.by.

Некоторые женщины пытались отбить своих у силовиков: вставали в сцепки, пытались блокировать микроавтобусы и сорвать балаклавы с бойцов.

ГУВД Мингорисполкома факт задержаний подтвердил, передает "Интерфакс".

Протесты в Белоруссии не стихают с 9 августа, когда президентом был избран Александр Лукашенко, занимающий этот пост 26 лет. Оппозиция результаты голосования не признала.